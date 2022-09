Deve essere convertito in legge entro 60 giorni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DECRETO

Significato/Curiosita : Deve essere convertito in legge entro 60 giorni

Presentati al parlamento, e se il parlamento stesso non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. la dottrina è divisa sulla qualificazione...

Il decreto-legge (anche scritto decreto legge, al plurale decreti-legge e abbreviato in d.l., talvolta definito anche "decreto catenaccio") è un atto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

