Così vengono appellati certi alti prelati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così vengono appellati certi alti prelati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : REVERENDI

Significato/Curiosita : Cosi vengono appellati certi alti prelati

Inclusi la maggior parte dei baroni anglo-normanni e quasi tutti i più alti prelati della chiesa. in tale occasione stefano, che si vedeva come il successore...

reverendo è un trattamento di cortesia riservato agli ecclesiastici. nella chiesa cattolica il trattamento di reverendo presenta tre diversi gradi: reverendissimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

così era la piccola vedetta nel Libro Cuore; così può definirsi un file compresso; così è detto uno psicologo di scuola freudiana; così è anche detto il traffico di schiavi; Nei ristoranti vengono presentati su un carrello; Così vengono chiamati i membri del Torino Calcio; Arnese su cui vengono avvolti fili; Alcuni libri voluminosi vengono definiti così; appellativo degli sport sulla neve; L appellativo di Genova; Garanzia data per coprire certi obblighi; Smisurati come certi errori; Limitato come certi prezzi; Nota allergia a certi legumi; La repubblica baltica di Riga; Chi lo pratica deve fare grandi salti in sella; alti funzionari dell amministrazione statale; L insieme degli sport con corsa, salti, lanci..; prelati cattolici porporati tipi di punti; Alti prelati come il compianto Carlo Maria Martini; Titolo per prelati