Così era la piccola vedetta nel Libro Cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così era la piccola vedetta nel Libro Cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LOMBARDA

Significato/Curiosita : Cosi era la piccola vedetta nel libro cuore

Secondo episodio del serial cinematografico cuore (1915-1916). la piccola vedetta lombarda - episodio del film cuore (italia, 1973), diretto da romano scavolini...

