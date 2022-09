Cesare lo spodestò in favore di Cleopatra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cesare lo spodestò in favore di Cleopatra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TOLOMEO

Significato/Curiosita : Cesare lo spodesto in favore di cleopatra

Cercando il nobile italiano dell'xi-xii secolo, vedi tolomeo i dei conti di tuscolo. disambiguazione – "tolomeo sotere" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con cesare; spodestò; favore; cleopatra; cesare __, allenatore degli Azzurri nel 2012; Lo oltrepassò Giulio cesare con le sue truppe; Fu ingrato con cesare ; La lana e i _, romanzo di cesare Pavese; Oggetto di particolare favore divino; Sfavore vole, non d accordo; Il favore che si chiede; favore volmente disposto; Assieme a cleopatra nella tragedia di Shakespeare; cleopatra morì bevendo questo veleno; Magali di Totò e cleopatra ; Il Marco di cleopatra ; Cerca nelle Definizioni