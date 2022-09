Il cantante di King of the bongo e Me gustas tu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cantante di King of the bongo e Me gustas tu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MANU CHAO

Significato/Curiosita : Il cantante di king of the bongo e me gustas tu

Tratta di un remake del brano che scrisse per i mano negra, "king of bongo". nell'album fa parte di un medley con "je ne t'aime plus". la musica è stata...

manu chao, all'anagrafe josé manuel arturo tomás chao ortega (parigi, 21 giugno 1961), è un cantautore francese, figlio di immigrati spagnoli. è interprete... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

