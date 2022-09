In botanica, appartiene al genere Rheum - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In botanica, appartiene al genere Rheum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RABARBARO

Significato/Curiosita : In botanica, appartiene al genere rheum

Di alcune specie di questo genere con quelle del genere rheum (in particolare con la specie rheum rhaponticum l.) comune in alcune zone dell'asia occidentale...

Non fare nulla; non inserire template vuoti. il rabarbaro zucca è un amaro italiano a base di rabarbaro e altri aromi naturali. la sua storia è legata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con botanica; appartiene; genere; rheum; Albero conosciuto in botanica come Punica granatum; Studiano botanica e zoologia; In botanica , la struttura che sorregge la foglia; Varietà di una specie botanica ing; Religiosa che appartiene a un monastero; Gruppo di cani a cui appartiene il Jack Russel; Il genere a cui appartiene la serie tv Sentieri; Ruolo militare a cui appartiene il tenente; Tutte le piante del genere Citrus; Nome popolare dei serpenti del genere Eunectes; Un genere cinematografico da brivido; Quando arriva in genere si scusa; Cerca nelle Definizioni