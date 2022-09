Attacco in cui si riduce il sangue verso un organo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attacco in cui si riduce il sangue verso un organo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ISCHEMICO

Significato/Curiosita : Attacco in cui si riduce il sangue verso un organo

(consentono al linfocita di essere indirizzato verso un organo linfoide secondario oppure verso un organo specifico in cui vi è proliferazione di patogeni), recettori...

La morte delle cellule. vi sono due tipi principali di ictus, quello ischemico (ischemia cerebrale), dovuto alla mancanza del flusso di sangue, e quello... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

