Articolo culturale di fondo, di taglio critico - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ELZEVIRO

Significato/Curiosita : Articolo culturale di fondo, di taglio critico

"secondo taglio"); al fondo pagina: il taglio basso: pezzo collocato nella parte bassa della pagina (detto anche "terzo taglio"). articolo su gino iannone...

Il lemma di dizionario «elzeviro» elzeviro, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. elzeviro, su vocabolario treccani...

