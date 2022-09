Area urbana come Tienanmen ed El Zòcalo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Area urbana come Tienanmen ed El Zòcalo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIAZZA

Significato/Curiosita : Area urbana come tienanmen ed el zocalo

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi piazza (disambigua). una piazza, in urbanistica, è uno spazio pubblico racchiuso all'interno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Nel calcio, chi protegge la propria area ; area adibita ad alloggio all interno della nave; area di sabbia in riva al mare; Racchiude paesi europei senza frontiere: area __; Strada urbana ; Pista urbana per biciclette; Rende possibile la cantierizzazione di un'area urbana ; L'erogazione di calore a un'intera area urbana ; Allegro come un cane al ritorno del padrone; Una indossatrice come Bella Hadid; Opaca come può esserlo l acqua; Espressione attonita, come quella di antiche statue; Qual è il significato del nome tienanmen , la vasta piazza di Pechino; Il significato del nome tienanmen , la vasta piazza di Pechino; Quelli cinesi protestarono in Piazza tienanmen ;