Appellativo degli sport sulla neve - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : INVERNALI

Significato/Curiosita : Appellativo degli sport sulla neve

Si salvò in extremis a causa dell'impraticabilità dello stadio zini per neve per circa un mese e mezzo. il campionato 1962-1963 vide in estate la costituzione...

Principale: giochi olimpici. i giochi olimpici invernali sono un evento sportivo che raccoglie gare di sport invernali, ovvero che si svolgono su ghiaccio o neve:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

L appellativo di Genova; Cesare __, allenatore degli Azzurri nel 2012; Proprio degli antenati; La lega della faccia degli sfrontati; Il viaggio di chi ... voci degli impianti d allarme; Un fallo negli sport di contatto; Città francese sull Isère, nota per gli sport invernali; Centro sport ivo; L inno che si suona negli eventi sport ivi; Un iscrizione incisa sulla lapide; Il numero di stelle sulla bandiera USA; sulla sua bandiera c è una foglia d acero; Città sulla Mosa; Racchette per camminare sulla neve; Sono chiamate anche racchette da neve; Percorso scivolato sulla neve; La Todrani cantante di Come saprei e Come neve