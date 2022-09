Allegro come un cane al ritorno del padrone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Allegro come un cane al ritorno del padrone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FESTOSO

Significato/Curiosita : Allegro come un cane al ritorno del padrone

Solo nei film si scopre che il suo nome è ted. hundley: è il cane bassotto del portinaio. è un maniaco dell'ordine e della pulizia e detesta quando george...

La festos palace è una nave traghetto costruita dalla fincantieri di sestri ponente. dal 2018, opera per la compagnia di navigazione grimaldi minoan lines... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con allegro; come; cane; ritorno; padrone; Quello che di buono ha l allegro ; Nome proprio che significa allegro ; allegro Mitico e famoso re di Cipro; Tra i sette nani è quello più allegro ; Area urbana come Tienanmen ed El Zòcalo; Una indossatrice come Bella Hadid; Opaca come può esserlo l acqua; Espressione attonita, come quella di antiche statue; Località che ci ricorda Pisacane e una spigolatrice; Circonda il Dodecane so; Ripetuto è un colpetto sulla testa del cane ; Si riempie di amaretti e cane strelli; Eretici che predicavano l imminente ritorno di Cristo; L auto di ritorno al futuro; Un viaggio completo: __ e ritorno ; Il ritorno in massa dalle ferie di agosto; Uno che vuol farla da padrone ; Scrisse Cane e padrone ; Lo è il cane che non ha il padrone ; Fanno le feste al padrone ; Cerca nelle Definizioni