È la vetta più alta del Giro d Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È la vetta più alta del Giro d Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CIMA COPPI

Significato/Curiosita : E la vetta piu alta del giro d italia

Il giro d'italia 2011, novantaquattresima edizione della "corsa rosa", si è svolto in ventuno tappe dal 7 al 29 maggio 2011 su un percorso di complessivi...

La cima coppi è il punto più alto, per altitudine, raggiunto dai ciclisti professionisti durante ciascun giro d'italia, istituita nel 1965 in omaggio,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con vetta; alta; giro; italia; vetta innevata; La vetta del Cervino; Svetta a Bologna; Leonardo, scrittore de Il giorno della civetta ; Cammina salta ndo; Lei all alta re; L alta valle dell Adige; Un candido deposito d alta montagna; Raggiro che consente di ottenere un vantaggio; La comunità spagnola di Lloret de Mar e giro na; David __: fu Phileas Fogg ne Il giro del mondo in 80 giorni; Una sottile presa in giro ; Il Mameli autore del testo dell inno italia no; Abitanti della Leonessa d italia ; L italia sui siti; Semifreddo ripieno tipico dell italia del sud; Cerca nelle Definizioni