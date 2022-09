Un verme di terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un verme di terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LOMBRICO

Significato/Curiosita : Un verme di terra

Con il termine verme si indicano comunemente animali appartenenti a diversi phyla, invertebrati, generalmente di piccole dimensioni e dal corpo allungato...

Disambiguazione – "lombrico" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lombrico (disambigua). il genere lumbricus comprende circa 700 specie... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con verme; terra; li verme solitario; Hanno il verme di acciaio; Un verme del pescatore; Il lungo verme della terra; Atterra all arrivo; Un rivestimento per evitare di finire a terra ; Labirinto sotterra neo... dai cunicoli stretti; Compongono la più grande biomassa della terra ; Cerca nelle Definizioni