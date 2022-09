La usa chi vuol dare risalto a ciò che dice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La usa chi vuol dare risalto a ciò che dice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ENFASI

Significato/Curiosita : La usa chi vuol dare risalto a cio che dice

Intitolato "uccidiamo berlusconi". in seguito al risalto mediatico il ministro maroni ha promesso di denunciare chi è intervenuto e di procedere penalmente. sul...

Attori ad una miglior recita con l'espressione "più enfasi!". nella classificazione di lausberg, l'enfasi rientra nei tropi, insieme con l'antonomasia, l'iperbole... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

