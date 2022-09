Una fonte di energia atomica di piccola taglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una fonte di energia atomica di piccola taglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : MINIREATTORE

Significato/Curiosita : Una fonte di energia atomica di piccola taglia

Produzione di energia elettrica sono essenzialmente la combustione di combustibili fossili (carbone o idrocarburi), l' idroelettrico, l' energia atomica da fissione...

Nucleare l-54 del cesnef (pdf), su politesi.polimi.it. ^ gianni santucci, minireattore nucleare nel bunker dell'università, su archiviostorico.corriere.it,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

