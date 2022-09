Una disposizione emanata direttamente dal governo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una disposizione emanata direttamente dal governo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : DECRETO LEGISLATIVO

Non previste dal diritto del lavoro in italia. durante il governo prodi i la legge delega 24 giugno 1997, n. 196 autorizzava il governo ad emanare un...

Un decreto legislativo (spesso abbreviato in d. lgs.) è, secondo il diritto costituzionale, un atto normativo avente valore di legge adottato dall'organo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

