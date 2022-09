Lo strumento che permette di orientarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo strumento che permette di orientarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BUSSOLA

Mare rendendoli più sicuri ed efficienti. allo strumento può essere associata una meridiana che permette di conoscere l'ora solare durante il giorno osservando...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bussola (disambigua). la bussola è uno strumento per l'individuazione dei punti cardinali (nord...

Altre definizioni con strumento; permette; orientarsi; Uno strumento di bronzo; strumento per mescolare materiali da costruzione; strumento che schiaccia e accartoccia; Forato con strumento a punta rotante; permette di condividere foto via Internet; Fata che permette a Cenerentola di andare al ballo; permette all accusato di dimostrare la propria innocenza; permette di fare esperienza in azienda; Quelle per orientarsi non si innaffiano; Aiuta ad orientarsi in Internet; Cellule vegetali che dànno alle piante la facoltà di orientarsi secondo l azione di gravità; Si può usare per orientarsi nel bosco; Cerca nelle Definizioni