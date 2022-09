Il Santo è quello di Gesù a Gerusalemme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Santo è quello di Gesù a Gerusalemme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SEPOLCRO

Significato/Curiosita : Il santo e quello di gesu a gerusalemme

Riferisce che gesù fu sepolto. oggi è la sede del patriarcato greco-ortodosso di gerusalemme, il quale, al centro della chiesa, vi ha il proprio katholikon...

Santo sepolcro di gerusalemme (oessg), in latino: ordo equestris sancti sepulcri hierosolymitani (oessh), detto anche ordine del santo sepolcro o ordine... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

