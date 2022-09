Reso liscio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Reso liscio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LEVIGATO

Significato/Curiosita : Reso liscio

Sostantivo "raso" suggerisce un'origine del verbo "radere" (raso=rasato, reso liscio), il sostantivo "satin" si ricollega invece a un toponimo cinese. nel...

Un elmo che rendeva invisibili: doni ai quali si aggiunsero uno scudo levigato, tanto da riflettere l'immagine della gorgone, da parte di atena e un falcetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con reso; liscio; Il frutto preso di mira da Guglielmo Tell; Non ha ancora preso gli ordini; Fallire malamente in ciò che si è intrapreso ; Un uovo con l albume rappreso e il tuorlo liquido; Glabro, liscio , levigato; Pneumatico da gara con il battistrada completamente liscio ; Pneumatico liscio da F.1; Locale per amanti del liscio ; Cerca nelle Definizioni