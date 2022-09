C è quello di Tenda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello di Tenda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : COL

Significato/Curiosita : C e quello di tenda

tenda (in francese tende, in ligure, piemontese e brigasco tenda) è un comune francese di 2.102 abitanti situato nel dipartimento delle alpi marittime...

col – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di coll island (regno unito) col – codice iso 639-3 della lingua columbia-wenatchi col – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con quello; tenda; quello aeroportuale indica la porta attraverso cui passare per imbarcarsi su un aereo; Nel 1991 quello Supremo sciolse formalmente l URSS; Ciascuno porta quello che gli hanno dato; Nelle università c è quello accademico; La tenda da campeggio triangolare; L asta scanalata per appendere la tenda scorrevole; Un arena sotto la tenda ; Stenda rdo o bandiera cittadina; Cerca nelle Definizioni