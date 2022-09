Quello aeroportuale indica la porta attraverso cui passare per imbarcarsi su un aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello aeroportuale indica la porta attraverso cui passare per imbarcarsi su un aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GATE

Significato/Curiosita : Quello aeroportuale indica la porta attraverso cui passare per imbarcarsi su un aereo

Di imbarcarsi sull'aereo privato in attesa, genny chiederà a patrizia se abbia parlato di lui al magistrato; sebbene lei neghi, genny estrarrà la pistola...

Insulated gate bipolar transistor o igbt tiristore o scr triac gate turn off o gto transistore unigiunzione programmabile o put surrounding gate transistor... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

C è quello di Tenda; Nel 1991 quello Supremo sciolse formalmente l URSS; Ciascuno porta quello che gli hanno dato; Nelle università c è quello accademico; Si fa prima di accedere al gate aeroportuale ; Servizio aeroportuale ... per i frettolosi ing; Città catalana noto snodo aeroportuale ; Voce con cui si indica uno sconosciuto; Si indica no con il segno §; indica una cifra non fissata; indica no una grossa quantità; Seguace di una dottrina economica che dà molta importa nza alle valute; Ciascuno porta quello che gli hanno dato; Un negozio che offre cibi pronti da porta r via; Arma da fuoco porta tile; Arriva ai fornelli attraverso un tubo; Verificare attraverso una prova; Arrivano allo stomaco attraverso l esofago; Molte notizie arrivano attraverso di esso; passare da un canale televisivo all altro ing; Fanno passare lapilli; Fecero passare i Romani sotto le forche caudine; Lasciapassare rilasciato ai giornalisti; L'operazione di controllo prima d'imbarcarsi su un aereo; Un aereo ... d avanguardia; Piano fisso verticale della coda di un aereo ; Direzionano un aereo ... o un pollo; Isola siciliana dell incidente aereo dell 80;