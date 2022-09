Quella sotto sale è usata per la bagna cauda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella sotto sale è usata per la bagna cauda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACCIUGA

Significato/Curiosita : Quella sotto sale e usata per la bagna cauda

la bagna càuda (afi ['ba 'kda]), nome piemontese traducibile come "salsa calda" in italiano, è una tipica specialità gastronomica della cucina piemontese...

acciuga cilena (engraulis ringens) – pesce marino diffuso sulle coste pacifiche del sudamerica acciuga europea (engraulis encrasicolus) – pesce marino... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con quella; sotto; sale; usata; bagna; cauda; Hannah Arendt scrisse di quella del male; Espressione attonita, come quella di antiche statue; quella del piacere pare sia essa stessa il piacere; Si paga con quella da 1 euro ma non da 5; Forma colonie sotto marine; Il clown sotto il tendone; La rigida sotto gonna dell 800; Lanka: è sotto l India; Enorme, colossale ; sale che contiene azoto; Vi si sale per le esercitazioni dei paracadutisti; Chiesa che risale alla tradizione protestante; Una salsa usata a gocce nei cocktail; Una rosetta di stoffa usata come distintivo; Pianticella aromatica usata in medicina; usata nelle armi da fuoco: polvere __; Fiume che bagna l Austria e l Ungheria; Il Golfo che bagna Qatar, Oman e Kuwait; La capitale bagna ta dall Aar; bagna l Italia del nord; Sono ghiotti di bagna cauda e di fonduta; Ortaggi da bagna cauda ; In anatomia si usa contrapposto a cauda li; Pesce rosso con pinna cauda le doppia; Cerca nelle Definizioni