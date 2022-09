Quella economica impegna il governo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella economica impegna il governo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANOVRA

Significato/Curiosita : Quella economica impegna il governo

Affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo conte ii e in seguito nel governo draghi. storico esponente del movimento 5 stelle, è stato...

manovra aerea – concetto aeronautico la manovra finanziaria – in politica manovra – concetto ferroviario manovra – concetto nautico manovre fisse e manovre... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con quella; economica; impegna; governo; quella sotto sale è usata per la bagna cauda; Hannah Arendt scrisse di quella del male; Espressione attonita, come quella di antiche statue; quella del piacere pare sia essa stessa il piacere; Seguace di una dottrina economica che dà molta importanza alle valute; Frenare una iniziativa economica ; Descrive la situazione economica di una ditta; Chi sostiene economica mente l attività di artisti; Un accordo impegna tivo; Così parla l impegna to; Partecipazione impegna ta in un partito; impegna rsi formalmente a fare qualcosa; Una disposizione emanata direttamente dal governo ; Viene proclamato dal governo in casi di pericolo eccezionale; Rimaneggiamento nella formazione del governo ; Un membro del governo ; Cerca nelle Definizioni