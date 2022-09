La quartogenita dell ultimo zar di Russia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La quartogenita dell ultimo zar di Russia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANASTASIA

Giuliano – ekaterinburg, 17 luglio 1918), è stata la quartogenita dell'imperatore nicola ii di russia e dell'imperatrice alessandra. fu uccisa insieme...

Vedi anastasia (disambigua). anastasia è un nome proprio di persona italiano femminile. femminili: anastagia maschile: anastasio basco: anastase bielorusso:...

