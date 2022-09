Si può fare di un quinto del proprio stipendio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può fare di un quinto del proprio stipendio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CESSIONE

Significato/Curiosita : Si puo fare di un quinto del proprio stipendio

Attraverso la cessione di quote del proprio stipendio o salario per un valore fino ad un quinto di esso, valutato al netto di ritenute. l'istituto venne...

La cessione del quinto dello stipendio, o più semplicemente cessione del quinto, è un particolare tipo di prestito personale previsto in italia, che consiste... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con fare; quinto; proprio; stipendio; Il modo di fare della persona di classe; Lo sbrigativo non ne vuole fare tante; fare ingresso, entrare; Devono soddisfare gli avventori; Il quinto giudice d Israele; Il quinto della settimana; __ di quinto , a Roma; È nota quella... di quinto ; proprio come ho detto; Ha un proprio nucleo; Si aspetta il proprio rispettando la fila; Verbo proprio dei notai; Incarico o stipendio che dura per tutta la vita; Forma di prestito: cessione del __ dello stipendio ; Bonus ottenuto oltre allo stipendio ; Crescita di stipendio ; Cerca nelle Definizioni