Può essere rionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere rionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Puo essere rionale

Ottenuta dalle bucce dei frutti può essere come ingrediente per la produzione di biscotti. se consumato in quantità eccessive può causare occlusione intestinale...

Meurthe e mosella è famoso e molto frequentato il mercatino di natale di nancy, anche noto come mercatino di san nicola in quanto legato alla celebrazione...