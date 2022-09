Può essere penale e genetico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere penale e genetico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CODICE

Significato/Curiosita : Puo essere penale e genetico

codice – in filologia, libro manoscritto codice – in diritto, raccolta codice – in semiotica, insieme di segni codice – in teoria dell'informazione, rappresentazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con essere; penale; genetico; Può essere rionale; Così desidera essere ogni innamorata; Per stringerli bisogna essere almeno in due; La combinazione che a poker può essere doppia; Avvocato che non si occupa di diritto penale ; Nel processo penale è sostenuta dal pm; La condanna penale non deve averne nessuno; Un esame di Giurisprudenza: __ penale ; Trasmissione attraverso il patrimonio genetico ; Sono 46 nel corredo genetico umano; I gemelli che condividono il patrimonio genetico ; Attributo di tipo genetico ; Cerca nelle Definizioni