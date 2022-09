Porto pugliese sull Adriatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porto pugliese sull Adriatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MONOPOLI

Significato/Curiosita : Porto pugliese sull adriatico

Territorio collinare pugliese è suddiviso tra le murge e le serre salentine. la murgia (o le murge), è una subregione pugliese molto estesa, corrispondente...

Canottieri pro-monopoli. canottieri monopoli 2005. apulia volley monopoli (pallavolo maschile) milita in serie d. apulia volley monopoli (pallavolo femminile)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con porto; pugliese; sull; adriatico; Il maggior porto bulgaro; Arcipelago porto ghese formato da 9 isole; Antico supporto a tre piedi; La sede del più grande porto militare francese; Comune pugliese che sorge in parte su un isola; La città pugliese del barocco; Città pugliese famosa per il Carnevale; La danza pugliese rimedio al morso di un ragno; Fasull o, immaginario; sull a sua bandiera c è una foglia d acero; Città sull a Mosa; Città francese sull Isère, nota per gli sport invernali; Regione in cui il Po sfocia nell adriatico ; Città sull adriatico ; Sfocia nell adriatico a sud di Pescara; Ha un grande porto turistico sull adriatico ; Cerca nelle Definizioni