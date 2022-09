Si paga con quella da 1 euro ma non da 5 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si paga con quella da 1 euro ma non da 5. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MONETA

Significato/Curiosita : Si paga con quella da 1 euro ma non da 5

"euri") è la valuta ufficiale dei paesi della zona euro e quella unica attualmente adottata da 19 dei 27 stati membri dell'unione aderenti all'unione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi moneta (disambigua). per moneta (in inglese: coin) in senso generale si intende tutto quello... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

