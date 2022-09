Il paese con il maggior numero di fiordi al mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il paese con il maggior numero di fiordi al mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NORVEGIA

Significato/Curiosita : Il paese con il maggior numero di fiordi al mondo

Economia di mercato. la norvegia è il paese con l'indice di sviluppo umano più alto del mondo. il pil pro capite della norvegia nel 2010 era di 84.444$...

Disambiguazione – "regno di norvegia" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi regno di norvegia (disambigua). coordinate: 65°n 11°e / 65°n... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con paese; maggior; numero; fiordi; mondo; Il paese dei chihuahua; Il paese teatro dei Malavoglia; Il paese d origine della cantante Bjork; Il paese ... della pacchia; Il maggior porto bulgaro; Che si riferisce al maggior lago italiano; Così è maggior mente nota l autostrada A35; Il maggior e è di Pulci; Francesco: ex numero 10 della Roma; L ultimo numero di due cifre; numero ... volante al luna park; numero elevato; fiordi iberici; In mezzo ai fiordi ; Un prodotto come crema e fiordi latte; Gli Scandinavi dei fiordi ; Regnava prima della creazione del mondo ; Si occupa della salute nel mondo ; Sono anche chiamate scimmie del Nuovo mondo ; Sito su cui si possono prenotare hotel nel mondo ; Cerca nelle Definizioni