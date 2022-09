Organizza campionati automobilistici in America - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organizza campionati automobilistici in America. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NASCAR

Significato/Curiosita : Organizza campionati automobilistici in america

Spiccano veri e propri salti. i campionati più famosi e seguiti sono formula 1, rally, il mondiale endurance e i campionati americani (nascar, indycar, imsa)...

La national association for stock car auto racing (nascar) è una joint venture statunitense di proprietà e gestione familiare che organizza e gestisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

