Noto romanzo di Andrea Camilleri, terza indagine del commissario Montalbano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto romanzo di Andrea Camilleri, terza indagine del commissario Montalbano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : IL LADRO DI MERENDINE

Significato/Curiosita : Noto romanzo di andrea camilleri, terza indagine del commissario montalbano

Numero di episodi autoconclusivi a stagione. la serie, tratta dai romanzi di andrea camilleri, racconta le vicende di salvo montalbano, commissario di polizia...

il ladro di merendine è un romanzo di andrea camilleri, pubblicato nel 1996, dalla casa editrice sellerio. è il terzo romanzo della serie incentrata sulle... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

