Nel 1991 quello Supremo sciolse formalmente l URSS - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel 1991 quello Supremo sciolse formalmente l URSS. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SOVIET

Nel 1991 quello supremo sciolse formalmente l urss

Fallì ed il 25 dicembre 1991 rassegnò le dimissioni; il giorno dopo l'unione delle repubbliche socialiste sovietiche cessò formalmente di esistere. nell'autunno...

il soviet (in russo: , traslitterato: sovet; ipa: [s'vet] ascolta[...

