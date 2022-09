Si mangia spesso di sera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mangia spesso di sera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MINESTRA

Significato/Curiosita : Si mangia spesso di sera

La torre del mangia si trova in piazza del campo a siena; è la torre civica del palazzo comunale. è tra le torri antiche italiane più alte (la quattordicesima)...

Parte delle zone d'italia, per "minestra" s'intendono i primi piatti a base liquida, come le zuppe e il brodo (minestra in brodo), ma in alcuni casi anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

