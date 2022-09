Macchia, alone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchia, alone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CHIAZZA

Significato/Curiosita : Macchia, alone

macchia rossa ii è un dipinto a olio su tela (131×181 cm) realizzato nel 1921 dal pittore vasilij kandinskij. è conservato alla städtische galerie im...

Vortex, noto anche come great pacific garbage patch, in italiano grande chiazza di immondizia del pacifico, o isola di rifiuti plastici, o semplicemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con macchia; alone; macchia di fango che rimane sugli abiti; Dove si smacchia no e ricolorano i vestiti; Dove si smacchia no i vestiti; È senza macchia né paura e salva le principesse; alone sfumato di colore; Squadra che ha come inno You ll never walk alone ; Nel salone ; Salone d ingresso dell hotel; Cerca nelle Definizioni