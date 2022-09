Ci lavorano avvocati e giudici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci lavorano avvocati e giudici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRIBUNALE

Significato/Curiosita : Ci lavorano avvocati e giudici

Inizialmente il ruolo del giudice fu ricoperto unicamente da santi licheri; successivamente vennero aggiunti altri giudici, alternati fra loro, come tina...

Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

