Un indovino biblico - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : BALAAM

Significato/Curiosita : Un indovino biblico

Attribuiti. nella bibbia viene presentato sia come un grande profeta sia come "giudice" in senso biblico. il nome samuele significa: "il suo nome è dio"...

balaam (in lingua ebraica: , vocalizzazione standard bilam, vocalizzazione tiberiense bilam) è un indovino e stregone menzionato nel pentateuco... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

