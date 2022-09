Un fallo negli sport di contatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un fallo negli sport di contatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GOMITATA

Significato/Curiosita : Un fallo negli sport di contatto

Nello sport, il fallo è un'infrazione al regolamento commessa dall'atleta. è sanzionabile con la sospensione (temporanea oppure definitiva), la squalifica...

Ginocchiata doppia gomitate sok dtad: gomitata circolare orizzontale sok chi-ang: gomitata ascendente diagonale sok ngad: gomitata ascendente verticale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con fallo; negli; sport; contatto; Un verbo coniugato dal calciatore fallo so; La decreta l arbitro dopo un fallo ; Un fallo di Nadal; È facile metterlo in fallo ; Sono liquidi negli schermi piatti; Sono doppie negli alloggi; Causa la formazione di piaghe negli allettati; L inno che si suona negli eventi sportivi; Città francese sull Isère, nota per gli sport invernali; Centro sport ivo; L inno che si suona negli eventi sport ivi; Una tattica di ostruzionismo sport ivo; Primo contatto con qualcuno o qualcosa; Se è morale, non entra in contatto con la pelle; A contatto con la pelle quando s impugna un agrume; Si muove contro qualcuno senza contatto fisico; Cerca nelle Definizioni