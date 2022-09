Evento che si svolge senza allegria né vivacità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Evento che si svolge senza allegria né vivacità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MORTORIO

Significato/Curiosita : Evento che si svolge senza allegria ne vivacita

Il carnevale di venezia è una festa cittadina che si svolge con cadenza annuale nel capoluogo veneto. si tratta di uno dei più conosciuti e apprezzati...

L'isola di mortorio è un'isola sita a nord-est della sardegna facente parte dell'arcipelago di la maddalena. di formazione granitica e dalle coste assai... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con evento; svolge; senza; allegria; vivacità; In economia è un evento disastroso e imprevedibile; evento positivo soprannaturale; evento privo di allegria e vitalità; evento artistico che si svolge ogni due anni; Si svolge in una serena atmosfera di allegria; Vi si svolge una famosa Sagra degli uccelli; Si presta a svolge re ogni servizio; La festa che si svolge a Gubbio ogni 15 maggio; Commerciante senza negozio fisso; L essenza del pernod; Donare, ma senza dare; L essenza di una cosa; Spensierata allegria ; Si svolge in una serena atmosfera di allegria ; Accogliere con visibili manifestazioni di allegria ; Evento privo di allegria e vitalità; Scoloriti, privi di vivacità ; Immagine che ha perso vivacità e definizione; Che ha perso vivacità nel colore; Lieta vivacità ; Cerca nelle Definizioni