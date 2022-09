C è da 1 euro ma non da 5 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è da 1 euro ma non da 5. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MONETA

Significato/Curiosita : C e da 1 euro ma non da 5

Monete in euro. 1 euro (1 €) è uno degli 8 tagli delle monete in euro. è una moneta bimetallica con l'interno realizzato in una lega di rame-nichel e l'esterno...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi moneta (disambigua). per moneta (in inglese: coin) in senso generale si intende tutto quello... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con euro; Si paga con quella da 1 euro ma non da 5; Sono il sistema montuoso più elevato d euro pa; Importante Progetto euro peo per universitari; La moneta transalpina prima dell euro ; Cerca nelle Definizioni