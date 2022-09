Esperte di scotte e strambate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esperte di scotte e strambate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : VELISTE

Significato/Curiosita : Esperte di scotte e strambate

di mano con scotta e timone durante il passaggio da un bordo all'altro o appena seduti. si fanno gli aggiustamenti di rotta e si procede. strambata o...

Bruno bianchi (genova, 2 maggio 1904 – genova, 22 agosto 1988) è stato un velista italiano, vincitore della medaglia d'oro nella vela (classe 8 metri) ai... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

