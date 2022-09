Equipaggio della nave dedito ai lavori umili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Equipaggio della nave dedito ai lavori umili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CIURMA

Significato/Curiosita : Equipaggio della nave dedito ai lavori umili

Spaventati ripresero a fornire cibo ai superstiti. nel mese di giugno 1504 giunse diego de salcedo con una nave da lui pagata con al seguito una piccola...

Questa ciurma hanno fatto parte anche marshall d. teach, kozuki oden, amatsuki toki, cane-tempesta e gatto-vipera. la nave ammiraglia della ciurma è la... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con equipaggio; della; nave; dedito; lavori; umili; L equipaggio in voga; L ...equipaggio del film; equipaggio che rema; equipaggio in gara; Lettura ebraica della Bibbia in chiave esoterica; La lega della faccia degli sfrontati; Nome scientifico della forfora; L inizio della numerazione; Assicurare la nave al fondo; Trave che collega poppa e prua della nave ; Area adibita ad alloggio all interno della nave ; Un canapo sulla nave ; È dedito al furto; Religioso dedito alla vita contemplativa; dedito e preparato alla guerra; È dedito a vita contemplativa; lavori di competenza del fabbro; Si monta per realizzare lavori edili; Può esserlo il traffico a causa di lavori in corso; lavori che prevedono uno scavo; Fu sede dell umili azione di Enrico IV; Ricorda l umili azione patita da Enrico IV; Vi si umili ò Enrico IV; L Enrico che si umili ò a Canossa; Cerca nelle Definizioni