Così è anche detto il traffico di schiavi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è anche detto il traffico di schiavi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRATTA

Significato/Curiosita : Cosi e anche detto il traffico di schiavi

Concilio cattolico a londra severamente vietava il traffico di schiavi che definiva nefarium negotium (traffico infame). con l'arrivo dell'età dei comuni,...

tratta – sinonimo di attività commerciali spesso con connotazione illegale tratta di esseri umani - attività criminale finalizzata allo sfruttamento pesca... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

