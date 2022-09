Commerciante senza negozio fisso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Commerciante senza negozio fisso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AMBULANTE

Significato/Curiosita : Commerciante senza negozio fisso

Venditore professionale: adatto a commercianti e venditori muniti di partita iva, permette (a pagamento) l'apertura di un negozio ebay dove esporre in vetrina...

Se stai cercando il dipinto di bosch, vedi venditore ambulante (bosch). per venditore ambulante si intende un commerciante che non eserciti la propria... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con commerciante; senza; negozio; fisso; Lo conclude il commerciante ; L entrata del commerciante ; L incasso del commerciante ; Un commerciante di prodotti stranieri; Evento che si svolge senza allegria né vivacità; L essenza del pernod; Donare, ma senza dare; L essenza di una cosa; Lo si diventa facendo acquisto in un negozio ; Un negozio che offre cibi pronti da portar via; negozio di alimentari molto economico ing; Un negozio con coni e coppette; Suffisso per negozi; Ha il prefisso 02; Piano fisso verticale della coda di un aereo; Prefisso per termini relativi agli aeromobili; Cerca nelle Definizioni