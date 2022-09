Ex centravanti del Cagliari detto Rombo di tuono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ex centravanti del Cagliari detto Rombo di tuono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIGI RIVA

Significato/Curiosita : Ex centravanti del cagliari detto rombo di tuono

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo giornalista, vedi gigi riva (giornalista). luigi riva, detto gigi (leggiuno, 7 novembre 1944), è un dirigente sportivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con centravanti; cagliari; detto; rombo; tuono; Il Mauro centravanti argentino; Un passaggio al centravanti ; Il nome del centravanti belga Lukaku; Si Un passaggio al centravanti ; L aeroporto di cagliari ; I Sardi d un capoluogo tra Sassari e cagliari ; Così sono detti i calciatori di Bologna e cagliari ; Un centro vicino a cagliari ; Così è anche detto il traffico di schiavi; Abbondanti detto dei pasti; L albero, detto anche avorniello, con fiori giallo oro; Proprio come ho detto ; Sono pari nel rombo ; Ibiza : Baleari = Strombo li : x; Gli strumenti come i trombo ni; Il rombo del motore nei fumetti; Eccezzziunale... come diceva Diego Abatantuono ; Iniz di Abatantuono ; Il simpatico Abatantuono ; Prima del tuono ; Cerca nelle Definizioni