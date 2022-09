Carta da bagno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carta da bagno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IGIENICA

Significato/Curiosita : Carta da bagno

La carta igienica è un prodotto in carta utilizzato per una sommaria pulizia anale e igiene intima in generale. la sua composizione differisce dagli altri...

Wikiquote contiene citazioni di o su carta igienica wikimedia commons contiene immagini o altri file su carta igienica foto curiose, su tagyerit.com.

Altre definizioni con carta; bagno; È... di carta in una serie TV; Fu torturato dai carta ginesi; La carta dei giornali; Pianta da cui si producono anche carta e tessuti; Un prodotto per la pulizia di bagno e cucina; Posillipo e bagno li lo sono di Napoli; Sanitari per pulire tutto il corpo: __ da bagno ; Fa fatica ad andare al bagno ; Cerca nelle Definizioni