Capta o trasmette onde radio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capta o trasmette onde radio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANTENNA

Significato/Curiosita : Capta o trasmette onde radio

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi antenna (disambigua). un'antenna, nelle telecomunicazioni, è un dispositivo elettrico atto a... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

capta suoni e parole; capta re con l udito; Si basa sulla capta zione di echi... in acqua; capta tore informatico usato per intercettazioni; trasmette su più canali; Ruota per trasmette re energia; Che si trasmette ... come il tifo; trasmette stimoli ai centri nervosi dell organismo; Corrisponde all oriente; Si forma fonde ndo lo zucchero a 160°; Offuscare, confonde re; Segnale fra le onde ; L elemento radio attivo con il simbolo Pu; L osso parallelo al radio ; Col radio nell avambraccio; radio Monte Carlo;