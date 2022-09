L anno in cui Barack Obama ha ottenuto il Nobel per la pace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L anno in cui Barack Obama ha ottenuto il Nobel per la pace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : DUEMILANOVE

Significato/Curiosita : L anno in cui barack obama ha ottenuto il nobel per la pace

Disambiguazione – "obama" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi obama (disambigua). premio nobel per la pace 2009 barack hussein obama (honolulu...

Di programmazione usb e con un atmega168 in un package dil28; arduino duemilanove, facente uso del chip atmega168 (o atmega328 nelle versioni più recenti)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

