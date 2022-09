Agostino, l uomo politico che abolì la tassa sul macinato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agostino, l uomo politico che abolì la tassa sul macinato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DEPRETIS

Significato/Curiosita : Agostino, l uomo politico che aboli la tassa sul macinato

Proprietari terrieri che l'alternativa a garibaldi era il caos. un decreto dello stesso giorno abolì l'imposta sul macinato e rese illegale la tassazione borbonica...

Agostino depretis o de pretis (mezzana corti bottarone, 31 gennaio 1813 – stradella, 29 luglio 1887) è stato un politico italiano. fu ministro dei lavori... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

