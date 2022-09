Un agire coordinato, volto a un obbiettivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un agire coordinato, volto a un obbiettivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SINERGIA

Significato/Curiosita : Un agire coordinato, volto a un obbiettivo

La sinergia (dal greco se, che significa "lavorare insieme"), in generale, può essere definita come la reazione di due o più agenti che lavorano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

La sinergia (dal greco se, che significa "lavorare insieme"), in generale, può essere definita come la reazione di due o più agenti che lavorano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con agire; coordinato; volto; obbiettivo; agire controvoglia e senza energie: battere la __; agire seguendo ciò che è legale: a __ di legge; L agire del chirurgo; Accetta i soprusi senza reagire ; coordinato re di un gruppo di venditori in un determinato territorio; Un insieme coordinato di enti pubblici e privati; Foglio avvolto lato; Disinvolto e sicuro di sé; Smorto in volto ; Un involto ... nell orchestra; Specifici, tendenti ad un obbiettivo ; Il genere il cui obbiettivo è la risata; Deporre... davanti a un obbiettivo ; Intendimento, obbiettivo ... buono a Capodanno!